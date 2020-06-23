التجمع: نعطي أولوية لملف الانتخابات ونستعد لها بتأهيل الكوادر الشبابية

قال النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن الأمانة العامة للحزب ستجتمع خلال الأيام المقبلة لبحث خوض الحزب الانتخابات البرلمانية واتخاذ قرار بشأنها، وبعدها سيتم فتح باب تلقي طلبات الراغبين في الترشح سواء لأعضاء الحزب أو لأصدقاء الحزب الذين يريدون خوض الانتخابات معنا.

وأضاف عبدالعال لـ"الوطن"، أن العمل الحزبي داخل التجمع منتظم وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وهناك اجتماعات تعقد عن بعد لمناقشة ملف الانتخابات، وسيتم عقد دورات تدريبية لكوادر الحزب لتأهيلهم لهذه الانتخابات خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن أعضاء وقيادات الحزب يتواصلون بشكل يومي مع الشارع لمعرفة مشاكله والعمل على حلها، ونقل مواقف الحزب من القضايا التي تشغل المواطن سواء داخليًا أو خارجيًا، وتعريف الجماهير ببرنامج الحزب في إطار الاستعداد المبكر للانتخابات.

وأكد عبدالعال أن الحزب يعطي أولوية كبيرة لملف الانتخابات والاستعداد لها بقوة من خلال إعداد دورات تدريبية لتأهيل أعضاء الحزب الذين يرغبون في خوض هذه الانتخابات.