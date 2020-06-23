المترو: زيادة ساعات العمل حتى منتصف الليل بعد قرار الوزراء

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن زيادة ساعات العمل بالخطوط الثلاثة للمترو بعد قرارات مجلس الوزراء بتشغيل وسائل المواصلات العامة حتى منتصف الليل، حيث سيبدأ العمل السبت المقبل من الساعة الخامسة والربع صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل.

وقال المهندس علي الفضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إن الشركة تقوم بتنفيذ جميع قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص تشغيل المواصلات العامة حتى منتصف الليل، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء بعض التعديلات على جداول التشغيل وزيادة عدد القطارات العاملة يوميا على الخطوط الثلاثة للمترو، موضحا أن الشركة حريصة على تقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأضاف الفضالي في تصريحات لـ"الوطن"، بأن الشركة تواصل العمل على تنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، من حيث تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، مع استمرار التزام ارتداء العاملين المتعاملين مع الجمهور للكمامات الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددا على ضرورة التزام جموع الركاب بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من الفيروس، لأنه لن يسمح بدخول المترو لأي راكب لا يرتدي الكمامة الطبية وسيعرض نفسه للغرامة الفورية وقدرها 4 آلاف جنيه.