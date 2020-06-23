رئيس الوزراء: الدولة مازالت قادرة على استيعاب أعداد مصابي كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن فترة نهاية شهر رمضان وعيد الفطر والفترة التي كانت بعد العيد كانت فترة صعبة بسبب التكدس والتجمع وبسبب بعض العادات الاجتماعية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أن الحكومة كانت تتوقع وجود منحنى تصاعدي وأن الأعداد ستزيد سواء المصابين أو الوفيات.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة بقدراتها تسعى للمرور من هذه الأزمة بأفضل نتيجة وبأقل خسار ممكنة في أرواح المواطنين "ده اللي حاطينه قصاد عنينا".

وأوضح مدبولي أنه تم تخصيص 360 مستشفى للعلاج تابعين لوزارة الصحة وعشرات المستفيات الجامعية وأن الحكومة بدأت اقامة المستشفيات الجامعية مشددًا على أن الدولة مازالت قادرة على استيعاب الأعداد موجودة.

وأكد لوجود رصيد احتياطي قائم من مستشفيات الجيش والشرطة ولم تتدخل المنظومة حتى الآن، مشددًا على سيطرة مستشفيات الصحة والمستشفيات الجامعية على الوضع.

وأشار مدبولي إلى أن التحدي الكبير هو محافظات القاهرة الكبرى ونسبة المصابين من هذه المحافظات 50% وأن الوفيات 60%.