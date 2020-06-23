وكيل "أوقاف مطروح": جاهزون لتنفيذ القرارات الوزارية بفتح المساجد

أعلن الشيخ حسن عبد البصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، عن الاستعداد لفتح المساجد وتنفيذ الإجراءات الوزارية بالفتح والانتهاء من التجهيزات داخلها ووضع العلامات الخاصة بالمصلين فى المساجد وحصر عدد المصلين فى كل مسجد ورفعها للإدارة لرفعها للمديرية وعدم فتح دورات المياه وفصل المياه والكهرباء عن دورات المياه.

والتقى "عبدالبصير"، اليوم، بمديري إدارتي غرب وشرق مطروح وعشرين من الأئمة من الإدارتين فى حضوره الشيخ محمود الفاروق مدير الدعوة والشيخ محمد مصطفى مدير المتابعة.

وأكد "عبدالبصير" على الأئمة بضرورة الإلتزام بالمرور والإشراف علي المساجد موضحا للأئمة والعلماء مكانة الإمام بين الجمهور ولا سيما فى هذة الأونه وحثهم على الحكمة والموعظة الحسنة والتعامل مع الجمهور وإستيعابهم والرد على أسئلتهم وبيان المصالح المرسلة فى غلق المساجد ولا سيما في هذه الفترة العصيبة وحث الأئمة علي الاستمرار والجد في نشر الدعوة علي السوشيال ميديا وبث القيم والمبادى والأفكار البناءه ، وبث روح الطمانينة والأمل بين الناس مع التوعية من خلال الصفحة بالمرض وكيفية علاج الإسلام لقضية الأوبئة.

ونبه "عبدالبصير" على عدم وضع لافتات خاصة بالجمعيات أو الأحزاب على المساجد إلا إسم المسجد، كما ووضح للأئمة ضرورة الإلتزام ببيع الصكوك والإعلان عنها وإعتبارها مشروعا وطنيا وشعيرة دينية.

ولفت أن الوكالة فى الذبح فى زمن الأوبئة من الأمورالصحية حيث يجرى الذبح باشتراطات صحية فى المجازر بدلا من الذبح فى الشوارع الذى يؤدى لمشاكل صحية والأزمة لا تزال قائمة، فيما عبر الأئمة عن دعمهم للمشروع والتزامهم بالدعوة إليه لصالح الفقراء والضعفاء.

وفى نهاية اللقاء إستمع وكيل وزراة الأوقاف بمطروح إلى إستفسارات جميع الائمة فى حوار دار حول المساجد والصكوك وغيرها من الأسئلة الخاصة بالأوقاف.