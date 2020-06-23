مدبولي: تغريم من لا يرتدي الكمامة.. وغلق المنشآت المخالفة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة ارتداء المصريين الكمامات أثناء أي خروج من أجل الحماية من فيروس كورونا.

وحذر رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء، أن عدم الالتزام في ارتداء الكمامة سيعرض المخالف والمنشأة للعقوبات والغرامات، وقد تصل إلى غلقها تماما، موضحا أن الحكومة تعمل على توافر العديد من الكمامات القماشية ليستخدمها المواطن لأيام حتى تناسب تكلفته المادية.

وأشار إلى أنه مع مراجعة الشكاوى التي أتت إلى الوزارة بشأن غلق الكثير من القطاعات، وخاصة قطاع الخدمات الذي يعمل بها ملايين الأسر المصرية، مثل المحلات التجارية والمقاهي والكافيهات.

واستعرضت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وموقف التعامل معه، وبحث أية إجراءات قد تكون ضرورية لمواجهة انتشار الفيروس، وبحث إجراءات "التعايش" معه.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الاجتماع سيشهد مناقشة خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر.

كانت الوزيرة، عقدت اجتماعا أمس الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وبحضور كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وذلك لمناقشة خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء أثناء انعقاد اجتماع لجنة أزمات مواجهة فيروس كورونا المستجد.