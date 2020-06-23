شاب ينتحر بـ"الحبة القاتلة" في كفر الشيخ

أقدم شاب مقيم بقرية كفر الجرايدة التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، على الانتحار بتناول قرص حفظ الغلة السام المرعوف بـ"الحبة القاتلة"، لمروره بأزمة نفسية.

تلقى اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي إشارة من مستشفى بيلا المركزي بوصول "ن.ر.ا"، 30 سنة، حلاق، مقيم بقرية كفر الجرايدة التابعة لدائرة المركز، مصابا بحالة إعياء ادعاء تناول مادة سامة وتوفي عقب وصوله المستشفى.

انتقل على الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بيلا، بقيادة الرائد أحمد قطاطو، رئيس المباحث، ومعاونوه، إلى المستشفى، وبسؤال أهليته، قرروا تناول نجلهم المتوفى قرص كيماوي "حبة حفظ الغلال السامة"، نتيجة معاناته من مرض نفسي منذ فترة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق بإشراف المحامي العام الأول لنيابات كفرالشيخ الكلية، وصرح مدير نيابة بيلا بدفن الجثة بعد تشريحها لمعرفة سبب الوفاة.