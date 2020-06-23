خطة الأرثوذكس لفتح الكنائس: المرحلة الأولى بالمحافظات الأقل تضررا

أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ستعقد اجتماعا السبت المقبل، لدراسة خطة إعادة فتح الكنائس بعد إغلاقها وتعليق الصلوات بها منذ 21 مارس الماضي، في ضوء مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال حليم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس ستتخذ القرارات المناسبة لعودة الصلاة بالكنائس وفقا لقرارات مجلس الوزراء، حيث سيتم البدء بفتح الكنائس في المحافظات الأقل تضررا بالوباء، وذلك بأعداد قليلة وبإجراءات احترازية مشددة، كمرحلة أولى.

وكانت الكنائس الأرثوذكسية، فتحت خلال الفترة الماضية، باب العضوية الكنسية، من أجل تسجيل كل الأقباط لترتيب عودة فتح الكنائس، عبر إقامة أكثر من قداس في اليوم، على أن يحضر كل قبطي قداس واحد شهريا بصفة مؤقته، بشرط الحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال الصلوات، وتوفير المطهرات، والالتزام بارتداء الكمامات، وتوفير كواشف للحرارة على أبواب الكنائس.