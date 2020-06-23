اتحاد العمال يعين "خضر" متحدثا إعلاميا.. ومديرا لمركز المعلومات

قرر مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، تكليف الكاتب الصحفي الزميل عبدالوهاب خضر، بمهمة المدير العام لمركز المعلومات، والمتحدث الإعلامي للاتحاد العام للنقابات.

وأكد خضر، في تصريحات صحفية له، أن مركز المعلومات سيكون الواجهة الإعلامية، ومصدر المعلومات والأخبار الرسمية للاتحاد العام ونقاباته العامة، ليس فقط بإصدار البيانات، وتوثيق الأنشطة، ومطالب العمال في مواقع العمل، وصياغة الخطابات الرسمية، و"أرشفتها"، ولكن بإعداد الدراسات والأبحاث الدورية الخاصة بقضايا تخص ملف العمل والعمال في مصر والدول العربية والأجنبية، لتكون في متناول الجميع، خاصة صناع القرار، والمشاركين من النقابيين في المحافل العربية والدولية، والباحثين عن المعلومة الحقيقية والموثقة.

وأشار خضر، إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بنقاباته العامة الـ28، صاحب تاريخ طويل، فقد تأسس في خمسينيات القرن الماضي، وهو طرف أصيل في منظمات عربية ودولية، وقبل كل ذلك ينتمي إلى دولة رائدة وقوية كمصر،عليه إذن مسؤولية تجاه عماله في كل مواقع العمال بالدفاع عن مطالبهم المشروعة، وكذلك مسؤولية وطنية وقومية تجاه الوطن من أجل استقراره، ومواجهته لجميع التحديات الداخلية والخارجية، باعتباره ممثلًا شرعيًّا ليس فقط عن أعضائه، البالغ عددهم ما يقرب من 4 ملايين عضو "أكبر تنظيم عمالي عربي"، ولكن كممثل لما يقرب من 30 مليون عامل بأجر في مصر، وهو ما يتطلب "التخديم" على ذلك إعلاميًّا ومعلوماتيًّا، وهو الدور الأساسي لمركز المعلومات، الذي أعلن عن تأسيسه في اجتماع مجلس الإدارة اليوم.

ويشغل عبدالوهاب خضر، رئيس تحرير وكالة أنباء العمال العرب التي يصدرها الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والعضو المراقب لدى جامعة الدول العربية، وله العديد من المؤلفات، والكتابات في ملف العمل والعمال المصري والعربي والدولي، وشارك في العديد من المؤتمرات والدورات التدريبية والتثقيفية في بلدان عديدة منها: سويسرا وفرنسا وألمانيا والصين وتركيا والعراق ولبنان وسوريا والكويت والأردن والبحرين والسودان والجزائر، وهو أيضًا أمين الإعلام، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع.