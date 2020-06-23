عبدالدايم تعقد اجتماعا طارئا لوضع ضوابط عودة الأنشطة الثقافية

أعرب الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، عن سعادته بقرار الحكومة المصرية بعودة الحياة للمسارح ودور العرض، مشيرا ألى أن اجتماعا طارئا سيكون خلال ساعات مع وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم لوضع ضوابط عودة العروض.

وقال في تصريحات خاصة لـ "الوطن": "انتهينا بالفعل من تشييد مسرح في الساحة الخارجية بدار الأوبرا المصرية لاستقبال العروض فور استئناف النشاط، ولم يتبق منه سوى وضع الإضاءة، وبعد الأعمال الفنية ولن يستغرق الأمر سوى يوم واحد ليكون المسرح مستعدا لاستقبال الجمهور، كما قمنا بتوسعة المسرح المكشوف وسنراعي عند وضع المقاعد المسافات القانونية للتباعد طبقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، كما سنحرص على التزام الجميع بمستلزمات الوقاية والتعقيم".

وأكد صابر أن التجهيزات الجارية تراعى التقنيات المطلوبة لإقامة مختلف العروض، واستثمار المساحات المفتوحة في إقامة مسارح يسعى لإبراز جمال المعالم المصرية، ويعد أحد الأساليب لتطوير الخدمات الثقافية والفنية الهادفة إلى نشر الوعى وتنمية الوجدان والارتقاء بالذوق العام.

أما فيما يخص باقي المسارح الداخلية، أوضح صابر أن دار الأوبرا استغلت فترة وقف الأنشطة في عمل صيانة لكل المسارح وتعقيمها بشكل دوري، وهي الآن في أتم الاستعداد لاستقبال الجمهور.