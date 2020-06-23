اتحاد الثقافة الرياضية ينظم مسابقات "في حب مصر" احتفالا بـ30 يونيه

ينظم الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، مسابقات ثقافية وتوعوية، تحت شعار في حب مصر، احتفالا بالعيد السابع لثورة 30 يونيو، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتهدف المسابقة، إلى تعريف النشء بتاريخ الوطن، حتى يتعرف الجيل الجديد على عراقة وحضارة بلده، وتتكون المسابقات من ثلاث فئات، الأولى: دور الفن في تعزيز الانتماء للوطن، حيث يكتب المتسابق موضوعا عن الفيلم أو المسلسل الذي تناول موضوعا وطنيا، سكن وجدانه وأثر فيه وعزز انتماءه للوطن.

والثانية: إبداع في حب مصر من خلال المقال والشعر والرسم في أحد الموضوعات التالية:

في حب مصر مصر أم الدنيا، مصر والحضارة، مصر وعبقرية المكان، مصر والرياضة، مصر خير أجناد الأرض، مصر مهد الحضارات، مصر أرض الأديان، مصر وتعدد الثقافات، شخصيات مصرية علمت العالم.

على أن يكتب المتسابق مقالا في حدود 300 كلمة، أو قصيدة، أو يرسم لوحة فنية، تعبر عن أحد العناوين التي اختارها من بين العناوين المطروحة في المسابقة.

والثالثة: أيام خالدات في تاريخ مصر، وتهدف إلى تعزيز الانتماء للوطن، وتعريف الشباب بحضارة وتاريخ مصر، على أن يختار المتسابق، أحد هذه الأيام ليكتب عنها مقالا يعبر عن هذا اليوم، ويترجم فهمه له، ومدى أهميته في تاريخ الوطن.

وتقرر أن تكون الجوائز لعدد سبعة فائزين في كل فرع، مواكبة للعيد السابع للثورة، وتتضمن شروط المسابقة:

السماح للشخص بالاشتراك في أكثر من مسابقة، لايعتد بالموضوعات التي لا تتناول المسابقة يتم إرسال صورة البطاقة الشخصية مع الأعمال، لإرسال الجائزة بالبريد آخر موعد، لتلقي المشاركات 15 يوليو 2020، لا يعتد إلا بالمشاركات التي تتم عن طريق الاستمارة الإلكترونية، على موقع الاتحاد، إعلان الفائزين في 23 يوليو العيد الثمن والستون لثورة يوليو 1952.