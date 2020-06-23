تعرف على شروط دخول المصلي للمساجد بعد فتحها السبت المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس.

وجاءت شروط دخول المصلى للمسجد على النحو التالي:

1- ضرورة ارتداء المصلين للكمامة.

2- اصطحاب المصلِّي للمصلَّى الشخصي (سجادة صلاة شخصية).

3- وضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها.

4- متابعة التطهير والتعقيم المستمر.

5- يكون الفتح في المرحلة الأولى للمساجد التي بها إمام، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة، وتحت مسؤولية اثنين من العاملين بالأوقاف سواء إمام وعامل، أو خطيب مكافأة وعامل، أو مقيم شعائر وعامل، أو مؤذن وعامل، أو مفتش وعامل، أو مدير إدارة وعامل، أو رئيس قسم وعامل، ليكونوا مسؤولين عن الالتزام بجميع الإجراءات.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه سيتم موافاة رئيس القطاع الديني ببيان المساجد التي سيتم فتحها للصلاة وفق الضوابط في موعد أقصاه الخميس 25 يونيو 2020، وتحت مسؤولية مدير المديرية. ويتم الفتح التدريجي ابتداءً من يوم السبت 27 يونيو 2020 وفق انتهاء كل مديرية أوقاف من الاستعدادات اللازمة للفتح.

وسيتم الإعلان عن جميع المديريات والمساجد التي سيتم فتحها تباعًا وفق استعداد المديريات. وتحذر الوزارة بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يقوم بفتح أي مسجد أو زاوية أو مصلى بعيدًا عن إشراف مديريات الأوقاف.