تزامنا مع فتحها.. "الصحة" تكشف عن خطتها لتأمين المساجد

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن الإجراءات التي سيتم اتباعها تزامنا مع قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بفتح المساجد.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إنه سيتم الحفاظ على المسافات الآمنة، وكل شخص سيستخدم أدواته الخاصة من سجاد الصلاة والمصاحف، وعدم السماح باستخدام دورات المياه والوضوء داخل المساجد، فضلا عن تتنظيف وتطهير السجاد بشكل دوري.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الحكومة شديدة الحرص على عدم منع أداء الشعائر في دور العبادة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي: "كنا نحاول إرجاء التعامل مع هذه القضية حرصًا فقط على أرواح المواطنين والتقليل بأكبر قدر ممكن من انتشار المرض".

وتابع: "اعتبارًا من السبت المقبل ستفتح دور العبادة لأداء الشعائر اليومية، مثل الصلوات اليومية المختلفة، ولكن سنستمر في تعليق الصلوات الرئيسية الأسبوعية، مثل صلاة الجمعة للمسلمين أو صلاة الأحد أو الجمعة للأقباط".

وقالت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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