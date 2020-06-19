فيديو.. عالم أزهري: فتح المساجد في زمن الأوبئة معصية لله

قال الشيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، إن الحريص على دينه يجب أن يأخذ بالأسباب خاصة في وقت الأزمات والأوبئة، مشيرا إلى أن الرسول –صل الله عليه وسلم- هو أول من وضع قواعد التعامل في زمن الأوبئة.

وأكد رضا، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن فتح المساجد في زمن الأوبئة فيه معصية لله –سبحانه وتعالى-، مستشهدا بما فعله عمر بن الخطاب عندما انتشر الوباء في عهده، حيث قال: "أيها الناس الوباء كالنار، والتجمعات هي وقود النار، فتفرقوا يا عباد الله ولا تتجمعوا".

وأوضح أن الأخذ بالأسباب يدفع الشخص ببذل جهد للوصول للرسالة المستنيرة السمحة، لافتا إلى أن خطف الدعوة في العصر الحاضر من أهل الدعوى وظهروها خلال الفترة الماضية قدم صورة سيئة أخرجت جيل يرى الدنيا مشوشه أمامه، "لما يناقش الملحدين بقولهم جملة دايما تفرقوا بين الفكر الديني والنص الديني، حاسبني على قال الله وقال الرسول لكن لا تحاسبني على الدواعش وتقولي إن دة دين".