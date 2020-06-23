الأوقاف: غلق أي مسجد فورا حال عدم التزام المصلين بالضوابط 

أعلنت وزارة الأوقاف القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، السبت المقبل، وحذرت المساجد المصلين وأئمة المساجد من عد الالتزام بالضوابط متوعدة بعقوبات صارمة، وأوضحت كيفية التعامل مع المساجد الجديدة في ضوء الضوابط، وجاءت على النحو التالي:

1- المساجد الجديدة بعد تسليمها لمديرية الأوقاف يمكن أن تفتح للصلاة على الأرض كيف كانت دون فرش مع اصطحاب كل مصلٍّ لمصلاه الخاص، وبنفس الضوابط السابقة، ولا يجوز فتحها إلا بمعرفة المديرية.

2- وفي حالة عدم التزام المصلين بالضوابط يتم غلق المسجد فورًا وعدم فتحه لحين انتهاء زوال فيروس كورونا.

3- في حال ترك مفاتيح أي مسجد مع أي أحد من غير العاملين بالأوقاف، سيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب.

4- التحذير من مخالفة هذه التعليمات، وإحالة أي مخالف إلى لجنة القيم بالقطاع الديني.

يتم موافاة رئيس القطاع الديني ببيان المساجد التي سيتم فتحها للصلاة وفق الضوابط في موعد أقصاه الخميس 25 يونيو 2020، وتحت مسؤولية مدير المديرية.

ويتم الفتح التدريجي ابتداءً من يوم السبت 27 يونيو 2020 وفق انتهاء كل مديرية أوقاف من الاستعدادات اللازمة للفتح.

وسيتم الإعلان عن جميع المديريات والمساجد التي سيتم فتحها تباعًا وفق استعداد المديريات.

وتحذر الوزارة بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يقوم بفتح أي مسجد أو زاوية أو مصلى بعيدًا عن إشراف مديريات الأوقاف.