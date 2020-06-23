ألا خذوا حذركم.. المآذن والأجراس تنادي المصلين مجددًا السبت المقبل

مرة أخرى، تفرح المساجد والكنائس بعُمارها، وتنادي المآذن والأجراس على المصليين، ليعودوا إليها مجددًا وسط إجراءات احترازية مشددة، في ظل وباء كورونا، الذي ما زال مخيمًا على العالم كله حتى الآن.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، عددًا من القرارات الجديدة، تضمنت تخفيف الإجراءات الاحترازية، التي فرضتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، ومنها عودة الصلاة إلى دور العبادة، من مساجد وكنائس، لأداء الصلوات اليومية، دون الصلوات الأسبوعية التي تشهد تجمعات كبيرة، مثل صلاة الجمعة للمسلمين، وقداسات الأحد وصلاة الجمعة للأقباط، اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 27 يونيو الحالي

«الأوقاف»: قصر المساجد على الصلوات الخمس.. والتباعد والكمامة والسجادة إجراءات جبرية.. ومنع الزوايا وإغلاق الميضات ومصليات النساء

فيما أعلن الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، منذ قليل، ضوابط إعادة فتح المساجد تدريجيا للصلوات الخمس، من السبت المقبل، وتضمنت فتح المساجد التي تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى، مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة.

وشملت الضوابط، استمرار إغلاق دورات المياه، ودور المناسبات، والأضرحة والمقامات، والأبواب المؤدية إليها، ومصليات السيدات، وحظر أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة، سوى الصلوات الخمس.

وشدد "جمعة" على تواجد الإمام أو المسؤول عن المسجد في جميع الصلوات، وفتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، مع غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق، وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان.

ووفقًا للضوابط، تقتصر المرحلة الحالية على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وفي حالة الضرورة لعدم وجود مسجد نهائيا بالمنطقة يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها بذات الضوابط، وفي كل الأحوال يجب الالتزام بارتداء المصلين للكمامة، واصطحاب كل منهم سجادة الصلاة الشخصية، والتزام علامات التباعد، ومتابعة التطهير والتعقيم المستمر، وأن يكون الفتح في المرحلة الأولى للمساجد التي بها إمام، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة، وتحت مسئولية اثنين من العاملين بالأوقاف.

وأكد الوزير، أنه في حالة عدم التزام المصلين بالضوابط يتم إغلاق المسجد فورًا وعدم فتحه لحين انتهاء فيروس كورونا، وفي حال ترك مفاتيح أي مسجد مع أي أحد من غير العاملين بالأوقاف، سيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب.

«الأرثوذكسية»: مرحلة أولى لفتح الكنائس بالمحافظات الأقل تضررًا من كورونا

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ستعقد اجتماع السبت المقبل، لدراسة خطة إعادة فتح الكنائس بعد إغلاقها وتعليق الصلوات بها منذ 21 مارس الماضي، في ضوء مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال حليم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه سيتم البدء بفتح الكنائس في المحافظات الأقل تضررا بالوباء، بأعداد قليلة وبإجراءات احترازية مشددة، كمرحلة أولى.

وكانت الكنائس الأرثوذكسية، فتحت خلال الفترة الماضية، باب العضوية الكنسية، من أجل تسجيل كل الأقباط لترتيب عودة فتح الكنائس، عبر إقامة أكثر من قداس في اليوم، على أن يحضر كل قبطي قداس واحد شهريًا بصفة مؤقتة، بشرط الحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال الصلوات، وتوفير المطهرات، والالتزام بارتداء الكمامات، وتوفير كواشف للحرارة على أبواب الكنائس.

وأعلنت الطائفة الإنجيلية في مصر، إنها ستعلن في وقت لاحق رؤية إعادة فتح كنائس الطائفة التي سيتم إقرارها لعمل كنائس الطائفة اعتبارا من السبت المقبل.

وشكلت الطائفة الإنجيلية لجنة في نهاية مايو الماضي، لإعداد خطة لعودة فتح الكنائس تشمل جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب توفرها لمواجهة انتشار وباء "كوفيد 19"، على أن يتم إقرارها في اجتماع للمجلس الملي الإنجيلي، وإخطار جميع الكنائس بها قبل قرار الفتح.