"حي على الصلاة".. انتهاء العمل بصيغة أذان النوازل من السبت المقبل

بعد 3 أشهر من الإغلاق وأذان النوازل، تعود للمساجد حياتها الطبيعية قبل 21 مارس الماضي، وينتهي العمل بأذان النوازل الذي يتضمن قول المؤذن في نهاية الأذان: "ألا صلوا في بيوتكم.. ألا صلوا في رحالكم"، وهي الصيغة التي سينتهي العمل بها في أذان الصلوات العادية بدءا من يوم السبت المقبل، بعد قرار رئيس الوزراء بإعادة فتح المساجد، مع استمرار أذان النوازل لصلاة الجمعة فقط من كل أسبوع.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت منذ قليل، القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، وجاءت كالآتي:

تمّ تأكّيد فتح المساجد التي تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى، مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان صادر اليوم، أنَّه تطبيق ذلك سيتمّ من خلال تأكيد الالتزام بجميع الضوابط التالية:

1. عدم فتح دورات المياه نهائيًّا، وغلقها غلقًا تامًا.

2. عدم فتح دور المناسبات نهائيًّا وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة، أو عقد القران أو أي مناسبات اجتماعية.

3. عدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيًا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.

4. استمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

5. عدم فتح مصليات السيدات.

6. عدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة (سوى أداء الصلوات الخمس فقط) .

7. تواجد الإمام أو المسؤول عن المسجد في جميع الصلوات ، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.

8. فتح المسجد قبل موعد الأذان بـ10 دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتمّ غلق المسجد بعد الصلاة بـ10 دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان في جميع الصلوات.

9. الاقتصار في هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وفي حالة الضرورة لعدم وجود مسجد نهائيًّا بالمنطقة يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها بذات الضوابط المذكورة.

يأتي ذلك مع الالتزام بالتالي:

أ. ضرورة ارتداء المصلين للكمامة.

ب. اصطحاب المصلِّي للمصلَّى الشخصي (سجادة صلاة شخصية).

جـ. وضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها.

د. متابعة التطهير والتعقيم المستمر.

هـ. يكون الفتح في المرحلة الأولى للمساجد التي بها إمام، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة، وتحت مسؤولية اثنين من العاملين بالأوقاف سواء إمام وعامل، أم خطيب مكافأة وعامل، أم مقيم شعائر وعامل، أم مؤذن وعامل، أم مفتش وعامل، أم مدير إدارة وعامل، أم رئيس قسم وعامل، ليكونوا مسئولين عن الالتزام بجميع الإجراءات.

وشملت ضوابط فتح المساجد التي أعلنتها وزارة الأوقاف عدة ملاحظات:

1- المساجد الجديدة بعد تسليمها لمديرية الأوقاف يمكن أن تفتح للصلاة على الأرض كيف كانت دون فرش مع اصطحاب كل مصلٍّ لمصلاه الخاص، وبنفس الضوابط السابقة، ولا يجوز فتحها إلا بمعرفة المديرية.

2- وفي حالة عدم التزام المصلين بالضوابط يتمّ غلق المسجد فورًا وعدم فتحه لحين انتهاء زوال فيروس كورونا .

3- في حال ترك مفاتيح أي مسجد مع أي أحد من غير العاملين بالأوقاف، سيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب.

4- التحذير من مخالفة هذه التعليمات ، وإحالة أي مخالف إلى لجنة القيم بالقطاع الديني.

يتمّ موافاة رئيس القطاع الديني ببيان المساجد التي سيتم فتحها للصلاة وفق الضوابط في موعد أقصاه الخميس 25 يونيو 2020، وتحت مسؤولية مدير المديرية.

كما يتمّ الفتح التدريجي ابتداءً من يوم السبت 27 يونيو 2020، وفق انتهاء كل مديرية أوقاف من الاستعدادات اللازمة للفتح.

فيما سيجرى الإعلان عن جميع المديريات والمساجد التي سيتمّ فتحها تباعًا وفق استعداد المديريات.

وحذرت وزارة الأوقاف، من أنَّها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يفتح أي مسجد أو زاوية أو مصلى بعيدًا عن إشراف مديريات الأوقاف.