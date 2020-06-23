الكاثوليكية: سنعلن الليلة عن إجراءات فتح الكنائس اعتبارا من السبت

أعلن الأنبا باخوم، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر، أنَّ الكنيسة ستعلن مساء اليوم، عن قراراتها بشأن إعادة فتح الكنائس وإقامة القداسات بحضور شعبي اعتبارًا من السبت المقبل، في ضوء قرارات رئيس الوزراء بشأن عودة قطاعات الدولة للتعايش في ظل اجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت الكنيسة الكاثوليكية، سبق وقررت في 11 يونيو الماضي، تعليق كل الاجتماعات الأسبوعية، الأنشطة والنوادي الصيفية بالكنائس بما فيها الندوات والرحلات والمؤتمرات الصيفية لحين إشعار أخر، مع تنظيم مؤتمرات روحية تعليمية في الفترة الصيفية على وسائل التواصل الاجتماعي.