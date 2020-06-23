وكيل صحة الأقصر الجديد:اتسلم مهام عملي الأسبوع المقبل

قال طاهر إسماعيل أيوب، مدير مستشفى الصداقة المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا بأسوان، إنه سيتسلم مهامه منصبه الجديد؛ وكيلًا لوزارة الصحة والسكان بمحافظة الأقصر، مطلع الأسبوع المقبل، وذلك عقب صدور قرار من الوزارة بترقية الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية صحة الأقصر الحالي لوكيل الوزارة بمحافظة دمياط.

وأضاف "إسماعيل" في تصريحات صحفية أنه يقع على في مقدمة أولوياته تقديم الدعم بصورة أكبر لمستشفيات عزل المحافظة ومن ثم تقديم خدمة تليق بأهاليها، للمرور بقدر الإمكان من هذه الأزمة بأقل الخسائر إن لم يكن بدونها كما هو مرجو.

الدكتور طاهر إسماعيل أيوب تخرج في كلية الطب جامعة عين شمس عام 1991، وتدرج في مناصب بوزارة الصحة، منها مدير مستشفى القاهرة الجديدة، ومدير إدارة الأمراض الصدرية بالقاهرة، وشغل منصب مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، وتم ندبه للعمل مديراً لمستشفى أسوان التخصصي بالصداقة الجديدة المخصصة حالياً للعزل الصحى لمصابي كورونا.