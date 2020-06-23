هالة زايد والأنصاري يتفقدان سير عمل "100 مليون صحة" في قرية جرفس

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وحدة صحة قرية "جرفس" بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، يرافقها الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وذلك في إطار متابعة سير العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزيرة تابعت خط سير المريض بداية من دخوله الوحدة الصحية، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة وحصوله على أفضل مستوى من الخدمة الطبية، ولفت إلى استقبال أكثر من ٥٥ مواطنا بوحدة (جرفس) وتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرف العلاج خلال يومين من انطلاق المبادرة.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة وجهت باستقبال كافة المرضى، سواء المنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي، لحصولهم على الخدمة الطبية اللازمة وذلك بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، مشددة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتزام المرضى بارتداء الكمامة، ومراعاة التباعد الاجتماعي خلال تلقي الخدمة الطبية.

وأشار إلى أن الوزيرة تفقدت أيضًا سيارات القوافل العلاجية بالوحدة، وتأكدت من سير العمل باللجان الثلاثية الخاصة بإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما اطمأنت الوزيرة على توافر مخزون كاف من الأدوية، داخل سيارات القوافل وصرفه للمواطنين لمدة تكفي 3 أشهر قادمة.

وذكر مجاهد أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على التحدث مع الفرق الطبية بالوحدة الصحية والاستماع إليهم، مؤكدة أنهم أبطال هذه المرحلة، موجهة الشكر لجميع العاملين بالوحدة الصحية لما يبذلونه من جهد في خدمة المرضى، كما حرصت الوزيرة على التحدث مع الرائدات الريفيات بالوحدة وحثتهم على أهمية نشر الوعي بين فئات المجتمع بضرورة متابعة وعلاج الأمراض المزمنة حفاظًا على حياتهم.