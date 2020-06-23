وزيرة الصحة: صرفنا علاج لـ10344 حالة إصابة بكورونا في العزل المنزلي

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، الموقف الوبائي الحالي حتى 22 يونيو، مشيرة إلى أنه فيما يخص موقف مستشفيات العزل، فقد وصلت نسبة الإشغال بها إلى 59%، وبلغ معدل استخدام أجهزة التنفس الصناعي 23%، والرعاية المركزة تم شغل 71% منها.

كما أوضحت وزيرة الصحة موقف مستشفيات الفرز والإحالة بكل من القاهرة والجيزة، كما نوهت إلى أنه تم توزيع العلاج على حالات العزل المنزلي والمخالطين، من خلال صرف علاج منزلي لـ 9591 حالة من الكبار، و753 من الأطفال، بينما وصل عدد حقائب المخالطين المنصرفة إلى 74510 حقائب للكبار، و23873 حقيبة للأطفال.

كما نوهت إلى أن 79% من المرضي المحجوزين تصل معدلات أعمارهم إلى أقل من 60 عاماً، فيما بلغت إصابات من سن 60 عاماً فأكثر نحو 21% من إجمالي عدد الحالات، وفيما يخص الأمراض المزمنة المصاحبة للمرضي المحجوزين، أوضحت وزيرة الصحة أن المصابين بالسكري بلغت نسبتهم 10.5%، والمصابين بالأمراض الصدرية وصلت نسبتهم إلى 5.9%، بينما بلغت نسبة المصابين بأمراض القلب 5.9%، والمصابين بأمراض الكلى 1.3% والمصابين بأمراض المناعة 1.2%، والمصابين بأمراض الكبد وصلت نسبتهم إلى 0.6%.

وتطرقت وزيرة الصحة إلى الحديث عن معدلات الوفيات للحالات المصابة بأمراض مزمنة مصاحبة، قائلة: بلغت نسبة عدد المتوفين بمرض مزمن أو أكثر 85.70%، بينما بلغت نسبة المتوفين بدون أمراض مزمنة 14.30%.