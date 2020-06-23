وزيرة الصحة ومحافظ الجيزة يتفقدان مركز طب الأسرة "المستقبل" بأكتوبر

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مركز طب الأسرة المستقبل بأكتوبر للاطمئنان على تقديم الخدمات الصحية للمرضى وفي إطار متابعة سير العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة "100 مليون صحة" والتي انطلقت يوم السبت الماضي.

وأشاد محافظ الجيزة بتضافر كل جهود الدولة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين، وبالمبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، مؤكدًا أنه يمكن للمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة متابعة حالتهم الصحية من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية وسيارات القوافل العلاجية المتواجدة بكل أنحاء المحافظة، مشيرًا إلى أن المبادرة تساهم في تقديم أفضل خدمة طبية لكل المواطنين وكبار السن من خلال أقرب منطقة إليهم لتخفيف الأعباء على المواطنين والتيسير عليهم.