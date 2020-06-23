حبس شاب وضبط وإحضار آخر في واقعة استعراض سيارات حفل زفاف بالغردقة

قررت نيابة الغردقة اليوم الثلاثاء حبس شخص وإخلاء سبيل اثنين وضبط وإحضار آخر في واقعة استعراض بالسيارات خلال حفل زفاف بالغردقة أدى إلى إصابة أحد المواطنين وتعريض حياة آخرين للخطر.

كانت إدارة مرور البحر الأحمر برئاسة العميد محمد صلاح مدير إدارة المرور من القبض على ثلاثة أشخاص هددوا حياة المواطنين وأصابوا شخص أثناء استعراض للسيارات بشكل مخالف للمرور وذلك خلال حفل زفاف بمنطقة السقالة جنوب الغردقة، وجرى التحفظ على السيارات المستخدمة وإحالة المتهمين للنيابة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من العميد محمد دردير مدير المباحث الجنائية يفيد قيام عدد من الشباب باستخدام سياراتهم للمشاركة في حفل زفاف بمنطقة أبونواس بحي السقالة بالغردقة ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص وتعريض حياة عدد من المواطنين للخطر خلال التسابق والاستعراض بالسيارات في منطقة سكنية.

وبعد تفريغ الفيديوهات المتداولة للواقعة تمكنت إدارة المرور برئاسة العميد محمد صلاح مدير الإدارة من ضبط المتهمين الثلاثة والسيارات المستخدمة في الاستعراض، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات.

و شدد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ، مساء اليوم الإثنين، على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من الشاب المتهور بسبب رعونتهم في القيادة بطريقة جنونية، وعدم التزامهم بقواعد وقانون المرور، وذلك خلال مشاركتهم في زفة فرح شعبي بمدينة الغردقة، وقيامهم بقيادة السيارات بطريقة جنونية، مما أدى إلى ترويع المواطنين وإصابة مواطن من الموجودين في الزفة.

وأشار المحافظ إلى أنه غَضِبَ عندما شاهد الموقف، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية وسرعة ضبط الجناه، لافتاً إلى أن عملية الضبط، موجهاً الشكر لمديرية أمن البحر الأحمر لنجاحها في سرعة تحديد وضبط الجناة.

أوضح المحافظ أنه حُرر محضر بالواقعة، وتم إحالة الجناه إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مشدداً على أنه لن يسمح بوجود أي إستهتار أو مثل هذه الأمور الخارجة عن القانون، والتى تُعرِض حياة أهالى المحافظة للخطر، لافتاً إلى أن أمن وسلامة أبناء المحافظة يتصدر أولوياته.