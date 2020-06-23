حزب ألماني معارض يطالب بحظر تصدير السلاح لتركيا

دعا حزب اليسار الألماني المعارض، إلى حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى تركيا بعد صدور وثيقة تفيد بأن ثلث صادرات أسلحة الحرب الألمانية لعام 2019 ذهبت إلى أنقرة.

وقال زعيم كتلة الحزب في البوندستاج، ديتمار بارتش، اليوم، "يبدو أن من يشنّ الحروب يتلقى أكبر قدر من الأسلحة من الحكومة الاتحادية"، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

من جهتها، وصفت مسؤولة الشؤون الخارجية في الحزب سيفين دجدلين شحنات الأسلحة بـ"العمل الذي لا يمكن تقبله" ، مضيفة أن ذلك يشجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على "مواصلة تأجيج المشكلات".

ويشارك الجيش التركي بالوقت الحالي في حروب بعدة جبهات مختلفة، بينها سوريا والعراق وليبيا.

وتصدرت تركيا قائمة صادرات ألمانيا من السلاح العام الماضي، حيث بلغ إجمالي صادراتها من السلاح خلال عام 2019 نحو 1.1 مليار يورو، رغم وجود قرار بحظر تصدير السلاح إليها على خلفية عملية نبع السلام في سوريا.