"جزيرة الزمالك".. حكاية الحي الراقي في كتاب جديد عن التنسيق الحضاري

أصدر الجهاز القومي التنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة كتاب "جزيرة الزمالك.. القيمة والتراث"، والذي يعد باكورة إنتاج سلسلة "ذاكرة المدينة" التي يوليها الجهاز اهتمامًا خاصا للتعريف بالمناطق ذات القيمة التراثية بالمدن المصرية، ويهدف الجهاز من خلال السلسلة، إلى غرس قيمة الحفاظ على التراث العمراني والحفاظ عليه.

وأوضح رئيس الجهاز، في تصريحات صحفية، أن المناطق التراثية هي درة التاج في الأحياء والمدن حيث إنها الشاهد على تراكم الحضارات والثقافات، جزيرة الزمالك إحدى هذه المناطق التراثية التي تكتنز بالعمران والعمائر ذات الطراز المعماري المتميز والنادر التي شيدها مصريون وأجانب.

وأكد أن الكتاب حمل في طياته تشريح دقيق لحي الزمالك بدءا من نشأته عام 1863، حيث يأخذ القارئ في رحلة زمنية داخل أروقة قصور وفيلات وعمائر الزمالك وكذلك الحقب الزمنية المتوالية وعالم الفن والسياسة والشخصيات التي قطنت هذا الحي، كما يضم الكتاب مجموعة نادرة من الصور والخرائط التي توضح التدرج العمراني للحي، وأيضا مجموعة من الصور توضح تفاصيل العمران المختلفة بهذا الحي وكيفية تشكيله وتكوينه والعمائر المتميزة معماريا لأشهر المعماريين الأجانب والمصريين وهو ما جعل هذا الحي قبلة للطبقة الأرستقراطية بالمجتمع من المصريين والأجانب المقيمين بمصر.

وشهد حي الزمالك تنوعا عمرانيا عكس التنوع الثقافي والحضاري والاجتماعي الذي شهده هذا الحي المتميز ثقافيا وعمرانيا، وهو ما جعل التنسيق الحضاري يبدأ به وقام بإعداد المادة العلمية لهذا الكتاب مجموعة من المتخصصين برئاسة الدكتور محمد حسام الدين إسماعيل عبدالفتاح أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآداب جامعة عين شمس، وعضوية كل من الدكتور إسلام عاصم عبدالكريم بيومي أستاذ مساعد التاريخ الحديث والمعاصر، الدكتور إسلام محمد أحمد عبدالقدوس مدرس الهندسة المعمارية والتصميم العمراني، كريمة حسين أحمد نصر مدرس مساعد بكلية الآداب جامعة عين شمس، إسراء حميدو أبو زيد باحث الماجستير بكلية الآداب جامعة عين شمس.