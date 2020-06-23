مستشار أحمد زويل: عمرو سعد أنسب من يجسد شخصية العالم الراحل

أكد الإعلامي شريف فؤاد، المستشار الإعلامي والسياسي للعالم الراحل أحمد زويل، إنه ليس لديه علم بوصية العالم الراحل للفنان عمرو سعد، والمتعلقة بتجسيد حياته في عملٍ فني، كما زعم الأخير.

وأعرب شريف فؤاد، لـ"الوطن" عن تمنيه بتقديم عمل فني يتناول السيرة الذاتية للدكتور أحمد زويل، حيث سيكون قدوة ونبراسًا للأجيال القادمة، باعتبار هذا العمل يتناول سيرة أحد أعظم من أنجبتهم البشرية.

وأوضح أن الفنان عمرو سعد، هو أفضل من يُقدم شخصية الدكتور أحمد زويل، مُبديًا استعداده التام للمُساعدة حيال هذا المشروع الفني، وخروجه للنور في أقرب فرصة.

يذكر أن عمرو سعد، أشار في تصريحات تليفزيونية له، إلى أنه سيقدم شخصية العالم المصري الراحل أحمد زويل، تنفيذًا لوصيته، قائلًا: "الشخصية التي سأقدمها في وقت من الأوقات هي شخصية زويل، فهذه وصيته لي، كل ما في الأمر أنني أنتظر الوقت المناسب".