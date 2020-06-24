مع اقتراب موعدها.. أحزاب تجهز شبابها تدريبيا لخوض الانتخابات البرلمانية

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، تجهز الأحزاب برامج تدريبية مكثفة للشباب والمرأة لتأهيلهم لخوض السباق الانتخابي والمنافسة على جميع مقاعد المجالس النيابية.

وتنتظر مصر ثلاث استحقاقات دستورية أولها انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، والثاني انتخابات مجلس الشيوخ، والثالث انتخابات المجالس المحلية، والتي لم يُعرف بعد موعدها.

وقال النائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، إن الأمانة العامة للحزب ستجتمع خلال الأيام المقبلة لبحث خوض الحزب الانتخابات البرلمانية واتخاذ قرار بشأنها، وبعدها سيتم فتح باب تلقى طلبات الراغبين في الترشح سواء لأعضاء الحزب أو لأصدقاء الحزب الذين يريدون خوض الانتخابات معنا.

وأضاف عبد العال لـ"الوطن"، أن العمل الحزبي داخل التجمع منتظم وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وهناك اجتماعات تعقد عن بعد لمناقشة ملف الانتخابات، وسيتم عقد دورات تدريبية لكوادر الحزب لتأهيلهم لهذه الانتخابات خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن أعضاء وقيادات الحزب يتواصلون بشكل يومي مع الشارع لمعرفة مشاكله والعمل على حلها، ونقل مواقف الحزب من القضايا التى تشغل المواطن سواء داخليًا أو خارجيًا، وتعريف الجماهير ببرنامج الحزب في إطار الاستعداد المبكر للانتخابات.

وأكد عبدالعال أن الحزب يعطي أولوية كبيرة لملف الانتخابات والاستعداد لها بقوة من خلال إعداد دورات تدريبية لتاهيل أعضاء الحزب الذين يرغبون فى خوض هذه الانتخابات.

ومن جانبه، قال رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الحزب يستعد للانتخابات البرلمانية منذ فترة من خلال تدريب وتأهيل الشباب والمرأة والكوادر على خوض السباق الانتخابي، ويجهز لاستئناف هذه الدورات التدريبية بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف السيد لـ"الوطن"، أن الحزب مستمر في فتح باب تلقى طلبات الراغبين في الترشح باسم الحزب سواء في القائمة أو على المقاعد الفردي وحين الانتهاء منها سيتم فرزها للتأكد من استيفاء شروط الترشح التي أقرها القانون والمعايير التي حددها الحزب.

وتابع أنه حين الاستقرار على مرشحين الحزب سيتم عقد دورات تدريبية مكثفة لتأهيلهم لخوض المنافسة الانتخابية بكل قوة لحسم أكبر عدد من مقاعد المجالس المنتخبة بالتنسيق مع تحالف الأحزاب المصرية التي نخوض الانتخابات معه في مختلف الدوائر الانتخابية.

وبدوره، أكد موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن الحزب يضع على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة تدريب الشباب على العمل السياسي وتأهيلهم لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وقال موسى لـ"الوطن" إن الحزب سيخوض جميع الاستحقاقات الانتخابية سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المحليات، وسيتم عقد دورات تدريبية للشباب والمرأة بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتابع أن أعضاء الحزب وقياداته مستمرون في العمل في الشارع لمعرفة مشاكل المواطنين والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية، وسيتم عقد ندوات تثقيفية للمواطنين بهدف تعريفهم ببرنامج الحزب وضم أعضاء جدد في إطار الاستعداد للانتخابات.

وفي السياق، أكد عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن اللجنة العليا للحزب والمكتب السياسي أقروا المشاركة في الاستحقاقات الدستورية المقبلة والدفع بمرشحين في كل الانتخابات سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية.

وقال إمام لـ"الوطن"، إنه تم تشكيل لجنتين خاصة بالانتخابات، الأولى لتلقى ودراسة طلبات الراغبين في الترشح، والثانية فنية لوضع البرنامج الانتخابى للحزب.

وأضاف أن الحزب فى حالة انعقاد شبه يومى، لحصر المرشحين وتحديد المقاعد والدوائر التى يمكن أن يدفع فيها بمرشحيه، بالتنسيق مع القوى السياسية الآخرى.

وشدد إمام على أنه رغم مطالبة الحزب بإجراء الإنتخابات بالقائمة النسبية، خلافا للنظام الإنتخابى الذى أقره مجلس النواب، إلا أنه حريص على المشاركة الانتخابية كونها تمثل جوهر العمل السياسى.