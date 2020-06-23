محافظ القليوبية يتفقد إجراءات تشغيل مستشفى كفر شكر المركزي

أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة مفاجئة لمتابعة ما استجد من أعمال بمستشفى كفر شكر المركزي وتشغيلها تجريبيا، بحضور اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر، حيث تفقد المحافظ مبنى الاستقبال القديم الذي يتم ترميمه حيث تم تغيير خط الصرف بالكامل بالمبنى.

وأكد المقاول إطلاق التيار الكهربائي يوم الأحد المقبل.

وشدد المحافظ على سرعة دفع الأعمال لتسليم المستشفى في أقرب وقت ممكن لتكون جاهزه لاستقبال مرضى فيروس كورونا حيث يتم الانتهاء الانتهاء من جميع أعمال الكهرباء، وجار أعمال الفرش الطبي وتجهيز 230 سريرا، و14 سرير عناية مركزة، كما سيتم البدء في تركيب جهاز الأشعة المقطعية غدا، وتجهيز معمل كيمياء التحاليل الطبية وفتح العيادات الخارجية.

واضاف المحافظ، أنه تم التنبيه على مقاول الأعمال والشركة المنفذة بضرورة العمل على مدار 24 ساعة، وتكثيف العمالة وتسليم المستشفى في الموعد المحدد.