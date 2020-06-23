صور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروع الإنتاجي لرصف وإنشاء الطرق

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المشروع الإنتاجي لرصف وإنشاء الطرق، وذلك لمتابعة معدات، وعمليات الرصف الجارى تنفيذها بشوارع العاصمة من بينها شارع عبد الهادي راضي، والخليفة المأمون، والجمهورية، والمصنع، وصلاح سالم بدايةً من المستشفى العسكري وامتداده، بالإضافة إلي طريق سخا الرئيسي.

كلف بسرعة الإنتهاء من رصف الشوارع ورفع كفاءة الطرق، وتطبيق أعلي معايير الأمان والجودة الهندسية، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيلاً للسيولة المرورية وأصحاب المركبات، مكلفاً رئيس المركز والمدينة، بإعادة فتح الشارع المؤدي إلى جامعة كفرالشيخ، امتداد شارع الاستاد، وذلك لمرونة الحركة المرورية للمواطنين وأصحاب المركبات.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس مجدي عبد العظيم، مدير المشروع الإنتاجي لرصف وإنشاء الطرق.