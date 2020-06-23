محافظ كفر الشيخ يتفقد إدراة النظافة ويتابع تصنيع الطلاب لـ"حاويات القمامة"

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الإدارة العامة للنظافة والتجميل بالعاصمة، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة.

أوضح محافظ الاقليم، أن الإدارة العامة للنظافة والتجميل تضم 23 لودر وسيارة لنظافة وتجميل المحافظة، مكلفاً بتطوير المبني ورفع كفاءته، فضلاً عن وضع خطة لمنظومة التشغيل، وتوزيع الحاويات بكافة مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلي رفع مخلفات التصنيع والإشغالات، وتحويل المعدات المتهالكة إلى مخزون السلع.

كما تفقد نور الدين، المبنى الإداري بالإدارة العامة للنظافة والتجميل، وكلف برفع كفاءة دورات المياه، والإنارة العامة، بالإضافة إلي التنسيق مع التعليم الفني واستغلال مهارات الطلاب في تصنيع حاويات القمامة وإصلاح الروافع، كما تفقد شونة مجلس المدينة بمنطقة الفندقية، لمتابعة وحصر المعدات من خلال الخدمات الحكومية، مكلفاً بتذليل كافة العقبات وإخلاء المكان، وإزالة السيارات المتهالكة.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وهشام فتحي، مدير جهاز النظافة ووحدة التدخل السريع، والمهندس محمود زهران، رئيس قطاع المخلفات، والمهندس جبر العافي، مدير حملة التدخل السريع.