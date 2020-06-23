ياسمين الحصري: اللي بنى مصر بناها بحلاوة لسان أهلها

قالت ياسمين الحصري، الداعية الإسلامي، إن مقولة "اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني" صحيحة، لأنه قام ببناء مصر بحلاوة لسان أهلها: "الكلمة الطيبة نور وخير وبركة، وبتشفي القلب، وبتخلينا كلنا نتواصل مع بعض".

وأضافت "الحصري" خلال مداخله لها عبر "سكاي بي"، ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، ويقدمه كل من سهير جودة ومنى عبدالغني ومفيدة شيحة، والمذاع على فضائية "CBC"، أن الكلمة الطيبة صدقة ومسؤولية، ومن الممكن أن تجعل صاحبها في جنات الخلد: "الكلمة الطيبة بتفتح القلب وتنور الطريق"، موضحة أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أمر أتباعه بالكلمة الطيبة لكافة الأشخاص دون استثناء، باعتبارها إحدى مواصفات عباد الرحمن التي ذكرها الله في كتابه الكريم: "لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن".

وأكدت أن من صفات الأشخاص الطيبين عندما يسمعون اللغو يعرضون عنه ولا يلتفتوا إليه: "دلوقتي بقى مباح أي حد بيتكلم، ونحاول نوصل الكلمة الطيبة، علشان مندخلش في شائعات، ومتكنش فيه أخبار مغلوطة وكلام مش مظبوط".

وأشارت إلى أن تناقل بعض الأخبار عن وفاة أشخاص معينين من شأنها الإضرار بصحتهم، ومن الأفضل توجيه الكلمة الطيبة لهم حتى يساعدوهم على الشفاء: "لو هو تعبان أو مجهد، كلمة طيبة تنور حياته وقلبه، وعلشان كده ربنا أمرنا بالكلمة الطيبة".