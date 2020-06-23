إصابة مدير مرفق الإسعاف في المنوفية بفيروس كورونا ونقله للعناية

أكد الدكتور عبدالباري العجيزي مدير عام الطب العلاجي المتحدث الرسمي باسم بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات لمراسلي الصحف، أن الدكتور أمجد عبدالحميد مدير مرفق إسعاف المنوفية أصيب بفيروس كورونا.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم المديرية، أنه تم نقل الدكتور أمجد عبدالحميد مدير هيئة الإسعاف بالمنوفية إلى العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة بالاسماعيلية، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة.

الجدير بالذكر أن مديرية الصحة في محافظة المنوفية، سجلت عدد من الإصابات بفيروس كورونا بين قيادات المديرية، حيث أصيب مدير الطب العلاجي بالمنوفية وتم شفاؤه، كما أصيب مدير العلاج الحر والمدير الإداري بالإضافة إلى إصابة مدير مستشفي الشهداء المركزي.