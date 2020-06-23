نائب محافظ كفر الشيخ يترأس لجنة تقييم "برنامج المسئول الحكومي المحترف"  

ترأس عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، لجنة تقييم واختيار مرشحي المرحلة الثانية من برنامج المسئول الحكومي المحترف، بحضور مندوب الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنظام الاونلاين، وذلك لاختيار ١٠٠ موظف حكومي للتدريب ضمن المرحلة الثانية، في ظل الإقبال الشديد على التسجيل بالبرنامج من الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، والمديريات الخدمية التابعة.

وقال إن المحافظة، اتمت بنجاح المرحلة الاولى من تدريب ٥٠ موظف بالبرنامج في الفترة من ١٠ مايو وحتى ١٨ يونيو ٢٠٢٠، وذلك بنظام التدريب عن بعد online training .

يأتي ذلك في ضوء رؤية مصر 2030، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة المضي قدمًا في تنفيذ خطط الإصلاح الإداري بالدولة، والسعي نحو الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وبإشراف إدارة التدريب الاداري بديوان عام المحافظة.