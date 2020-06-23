الوزارات تبدأ تنفيذ القرارات لعودة الأنشطة وفتح المنشآت: "الأوقاف" تُقصر المساجد على الصلوات الخمس

أعلن الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، ضوابط إعادة فتح المساجد تدريجياً للصلوات الخمس، من السبت المقبل، وتضمنت فتح المساجد التى تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى، مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة.

وشملت الضوابط، استمرار إغلاق دورات المياه، ودور المناسبات، والأضرحة والمقامات، والأبواب المؤدية إليها، ومصليات السيدات، وحظر أى دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة، سوى الصلوات الخمس.

وشدد «جمعة» فى بيان للوزارة، اليوم، على وجود الإمام أو المسئول عن المسجد فى جميع الصلوات، وفتح المسجد قبل موعد الأذان بـ10 دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، مع غلق المسجد بعد الصلاة بـ10 دقائق، وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان.

ووفقاً للضوابط، تقتصر المرحلة الحالية على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وفى حالة الضرورة لعدم وجود مسجد نهائيّاً بالمنطقة يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها بذات الضوابط، ويجب الالتزام بارتداء المصلين الكمامة، واصطحاب كل منهم سجادة الصلاة الشخصية، والتزام علامات التباعد، ومتابعة التطهير والتعقيم المستمر، وأن يكون الفتح فى المرحلة الأولى للمساجد التى بها إمام، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة، وتحت مسئولية 2 من العاملين بالأوقاف.

وأكدت الوزارة أنه حال عدم التزام المصلين بالضوابط يتم إغلاق المسجد فوراً وعدم فتحه لحين انتهاء فيروس كورونا، وفى حال ترك مفاتيح أى مسجد مع أى أحد من غير العاملين بالأوقاف، سيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب.

من جهة أخرى، أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ستعقد اجتماعاً السبت المقبل، لدراسة خطة إعادة فتح الكنائس بعد إغلاقها وتعليق الصلوات بها منذ 21 مارس الماضى، فى ضوء مواجهة فيروس كورونا.

وقال «حليم» فى تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم البدء بفتح الكنائس فى المحافظات الأقل تضرراً بالوباء، بأعداد قليلة وبإجراءات احترازية مشددة، كمرحلة أولى.

وكانت الطائفة الإنجيلية شكلت لجنة فى نهاية مايو الماضى، لإعداد خطة لعودة فتح الكنائس تشمل جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب توفرها لمواجهة انتشار وباء «كوفيد19»، على أن يتم إقرارها فى اجتماع للمجلس الملى الإنجيلى، وإخطار جميع الكنائس بها قبل قرار الفتح.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن زيادة ساعات عمل القطارات حتى منتصف الليل بدءاً من السبت المقبل، مشيرين إلى أنه سيتم تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشى فيروس كورونا.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة لديها سيناريوهات عديدة للتعايش مع فيروس كورونا ومنها تعديلات جداول التشغيل، موضحاً أن القطارات ستعمل بدءاً من السبت المقبل حتى منتصف الليل، مع زيادة عدد القطارات العاملة على جميع الخطوط.

المنشآت السياحية: المطاعم "جاهزة" لاستقبال الزبائن بداية من السبت المقبل

وقال هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إن المطاعم السياحية جاهزة لاستقبال الزبائن بداية من السبت المقبل، مشيراً إلى أن لجاناً من وزارة السياحة والآثار والغرفة ستتفقد المطاعم للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية التى وضعتها الغرفة كشرط لعملها، وأضاف لـ«الوطن» أن استقبال الزبائن بنسبة 25% من سعة المطعم سيحقق خسائر للمنشأة السياحية وكان يجب أن تكون النسبة 50% وهى النسبة التى تكفل عدم تحقيق خسائر.

وأشار إلى أن الغرفة فى انتظار القرار التفصيلى لمجلس الوزراء لمعرفة آلية عمل المطاعم السياحية بداية من يوم 27 يونيو الجارى سواء بضرورة حصولها على شهادة السلامة الصحية التى ستؤجل افتتاحها فعلياً لأسبوعين، أم ستفتح المطاعم بالضوابط التى أقرتها الغرفة.

وأوضح «وهبة» أن المطاعم السياحية كانت الأكثر تضرراً فى الأزمة الحالية، حيث إن نسبة الفنادق التى أغلقت أبوابها تماماً منذ مارس الماضى بلغت 90% من المطاعم المرخصة، فيما عمل نحو 10% من المطاعم على خدمتى الديلفرى والتيك أواى.

"الثقافة": وضع ضوابط لعودة الأنشطة فى المسارح

وأعرب الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، عن سعادته بقرار الحكومة بعودة افتتاح المسارح ودور العرض، مشيراً إلى أن اجتماعاً طارئاً سيكون خلال ساعات مع وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم لوضع ضوابط عودة العروض.

"الأوبرا": سنراعى التباعد فى المقاعد

وقال فى تصريحات لـ«الوطن»: «انتهينا من تشييد مسرح فى الساحة الخارجية بدار الأوبرا المصرية لاستقبال العروض فور استئناف النشاط ولم يتبق منه سوى وضع الإضاءة وبعض الأعمال الفنية ولن يستغرق الأمر سوى يوم واحد ليكون المسرح مستعداً لاستقبال الجمهور، كما قمنا بتوسعة المسرح المكشوف وسنراعى عند وضع المقاعد المسافات القانونية للتباعد طبقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية، كما سنحرص على التزام الجميع بمستلزمات الوقاية والتعقيم».

وأكد «صابر» أن التجهيزات الجارية تراعى التقنيات المطلوبة لإقامة مختلف العروض، واستثمار المساحات المفتوحة فى إقامة مسارح يسعى لإبراز جمال المعالم المصرية، ويعد أحد الأساليب لتطوير الخدمات الثقافية والفنية الهادفة إلى نشر الوعى وتنمية الوجدان والارتقاء بالذوق العام.

"الشباب": استئناف المنافسات الرياضية وفقاً للخطة الموضوعة.. وعقوبات صارمة للمخالفين

وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، خلال اجتماعه اليوم، مع اللجنة التنفيذية للوزارة، والمعنية بمتابعة تنفيذ ورصد الضوابط الاحترازية وعودة النشاط الرياضى، أنه يجرى حالياً التنسيق والمتابعة مع اللجنة الأولمبية المصرية، والاتحادات الرياضية، ومنها الاتحاد المصرى لكرة القدم، لاستئناف جميع المنافسات والأنشطة الرياضية بجميع الهيئات الرياضية والشبابية، وأنه لا صحة لما يردده البعض بشأن إلغاء أى مسابقات أو منافسات رياضية.

وشدد وزير الرياضة، على أنه سيجرى استئناف جميع المنافسات فى جميع الاتحادات، بما فى ذلك كرة القدم، طبقاً لقرارات لجنة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وأن أعضاء اللجنة التنفيذية المشكلة بالوزارة، واللجان التنفيذية بمديريات الشباب والرياضية، ستتابع على مدار 24 ساعة، لرصد أى مخالفات، مشيراً إلى ضرورة تطبيق القواعد القانونية الخاصة بمعاقبة ومحاسبة أى هيئة أو جهة تخالف الضوابط الاحترازية، والخطة الموضوعة بشأن استئناف النشاط، وفقاً للتوقيتات المحددة والموضوعة بخطة الوزارة، والمنبثقة عن قرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء.

وأوضح الوزير أن اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية عليها إعمال شئونها نحو تنفيذ القرارات الخاصة باستئناف جميع المنافسات والأنشطة الرياضية بجميع الاتحادات والأندية الرياضية ومراكز الشباب، لافتاً إلى أنه سيجرى المتابعة الدقيقة والشاملة لعمليات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة، والواردة بالدليل الاسترشادى للوزارة، ووفقاً للخطة الموضوعة لذلك، والمتضمنة بدء التدريبات أول يوليو المقبل، واستئناف الأنشطة والمنافسات أول أغسطس المقبل.