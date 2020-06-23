خبراء يوضحون دلالات تجديد الحكومة الثقة في وعي الموطنين مع خطة التعايش

رغم ظهور العديد من السلوكيات الخاطئة من جانب بعض المواطنين خلال الفترة الأخيرة، إلا الحكومة جددت ثقتها في وعي المواطن مرة آخرى، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي أن القرارات التي تم اتخاذها قرارت مرنة ومرتبطة ارتباطا شدياد بوعي المواطنين، مشيرًا إلى أنه حدث نوع من السخرية و"الكوميكس" و"الهزار" وإطلاق النكات على "وعي المواطن".

وتابع مدبولي خلال مؤتمر عودة التعايش مرة أخرى أنه: "إذا مكنش كل واحد فينا يخاف على نفسه ويعي وهو بيتحرك وهو بيستهتر بالإجراءات اللي بنعلنها هيبقى معرض لخطر الإصابة بالمرض أو نقله لأفراد أسرته ومهما أخدنا من قرارات، لن يكون ناجحا إلا إذا التزم المواطن بقدر الإمكان بكل الإجراءات اللي بنقولها عشان نحافظ على المواطن".

الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي، قالت إن الحكومة تحدثت لأشهر متتالية عن وعي المواطن وضرورة أن يرتقي هذا الوعي لمحاربة فيروس كورونا، موضحا أن ذلك جاء بثماره فالمواطن البسيط أصبح يلتزم بارتداء الكمامة والإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأضافت زكريا لـ "الوطن"، أن وعي المواطن يشكل جزاء رئيسيا في تجاوز أزمة "كوفيد 19"، حيث أثبتت تجربة امتحانات الثانوية العامة أنه يمكن الاعتماد على وعي المواطن، مشيرا إلى أن عودة الحياة لأمر لأبد منه ولكن في ظل حالة من التباعد الجسدي وهو ما تتطلبه الدولة أن يلتزم به المواطنين.

بينما أوضح الدكتور سيعد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، أن سلوكيات المواطن أمر هام لمنع انتقال العدوى، موضحا أن أي تصرف خاطيء غير صحيح يتسبب في الضرر للأخرين في صورة نقل الفيروس للأخرين، لذلك التأكيد على وعي المواطن وتصرفاته السليمة أمر هام لأبد من توافره.

وأضاف صادق لـ "الوطن"، أن الحكومة لها دور هام في الإشراف على التزام الموطنين بالتعليمات والضوابط التي وضعت كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أكد في حديثه أنه سيكون هناك عقوبات ضد المخالفين لأي من الضوابط التي تهدف لحماية المواطنين.