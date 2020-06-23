متحدث الحكومة: قرارات الوزراء محورها الرئيسي التأثير الاقتصادي

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن عنوان قرارات المجلس اليوم هو الفتح المنضبط لأركان الدولة المصرية، ونعني به أن الفترة الماضية توقفت عدة قطاعات ومنها الأنشطة الترفيهية التي يعمل بها 3.5 مليون مواطن كانت متوقفة وعانى المواطنون العاملون بهذه القطاعات الفترة الماضية.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن العمل في هذه القطاعات سيعود بشكل تدريجي بنسبة 25%، وهذه النسبة مدروسة بشكل جيد لأنها تضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية وسبق تجربة هذه النسبة في موضوع فتح الفنادق في السياحة الداخلية وأثبتت نجاحا، وهو ما سينطبق على تلك القطاعات التي ستبدأ بالعمل من يوم السبت المقبل.

وشرح سعد أن قرارات مجلس الوزراء اليوم محورها الرئيسي التأثير الاقتصادي الذي حدث بسبب قرارات الإغلاق ولكن الدولة كانت تستهدف أول يوليو في الفتح والتبكير كان بضعة أيام، ويوم السبت تحديدا عطلة في أغلب المؤسسات وسيكون مناسبا للمطاعم والمقاهي الفتح في يوم عطلة، وتم التبكير بدلا من 1/7 أصبح 27/6، وهو تبكير أيام فقط.