الأمريكيون يلقون نظرة الوداع على "ضحية العنصرية" في أتلانتا

ملأ المشيعون كنيسة «إبنيزر» المعمدانية، مساء أمس، لإلقاء نظرة الوداع على الأمريكى من أصول أفريقية، ريتشارد بروكس، الذى لقى حتفه برصاص شرطة أتلانتا خارج مطعم، قبل عشرة أيام، ووضع المشاركون فى مراسم التأبين الكمامات عملاً بتعليمات الكنيسة، وارتدى بعضهم قمصاناً عليها شعار حركة «حياة السود مهمة»، ومروا واحداً تلو الآخر بنعش بروكس المفتوح لتوديعه.

وزاد مقتل «بروكس» من حالة السخط والغضب من الوحشية والعنصرية فى أسلوب عمل الشرطة الأمريكية، وهى حالة تأججت منذ مقتل جورج فلويد خلال احتجاز الشرطة له فى «مينيابوليس».

وتقدم أكثر من 1600 من العاملين فى شركة «ألفابت» بالتماس لشركة «جوجل» التابعة لها، للتوقف عن بيع خدمات البريد الإلكترونى وغيرها لإدارات الشرطة الأمريكية، التى وصفوها بالعنصرية، حسبما قال مصدر مطلع لوكالة «رويترز» البريطانية. وعبر العاملون فى الالتماس عن خيبة أملهم من عدم انضمام «جوجل» إلى «الملايين الذين يطالبون بنزع مخالب إدارات الشرطة وحرمانها من التمويل».

وفى سياق آخر، أعلن مسئول بارز بالإدارة الأمريكية، مساء أمس، أن الرئيس دونالد ترامب سيعلق دخول فئات معينة من العمالة الأجنبية، مشيراً إلى أنه سيساعد الاقتصاد، لكن الشركات تعارضه بقوة.

وتقول شركات كبرى للتكنولوجيا، وغرفة التجارة الأمريكية، إن تعليق تأشيرات الدخول سيخنق تعافى الاقتصاد من الأضرار التى لحقت به من فيروس كورونا.

كما أعلن «ترامب» أن الاتفاق التجارى مع الصين لا يزال قائماً، مناقضاً تصريحات سابقة لمستشاره التجارى، بيتر نافارو، قال فيها إن الاتفاق «انتهى» قبل أن يتراجع عنها لاحقاً. فيما شن «ترامب»، هجوماً حاداً على سلفه، باراك أوباما، متهماً إياه بالخيانة العظمى، لتعرض حملته الانتخابية للمراقبة فى 2016، بحسب «سى بى إن» نيوز.