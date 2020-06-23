عاجل.. "الوزراء": حجاج التضامن هذا العام لهم الأولوية الموسم المقبل

أكد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، مناقشة موقف الحجاج ممن كانوا يحجزون للحج هذا العام بالوزارات التابعة للدولة، ووزيرة التضامن الاجتماعي أكدت على أن الحجاج التابعين للوزارة والجمعيات لن يفقدوا أولوياتهم في التسجيل العام المقبل.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الحجاج ستكون لهم الأولوية بموسم الحج المقبل وكل من كان مسجلا هذا العام يعتبر نفسه متواجد العام المقبل.

وشدد سعد، على أن الشركات السياحية ستعيد الأموال التي حصلت عليها من الحجاج مرة أخرى.