داعية إسلامي: إقامة شعائر الحج هذا العام بشرة سارة

قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن إقامة شعائر الحج لهذا العام هي بشرة سارة لكل المسلمين عبر العالم، وخير للعالمين.

ووجه "عبدالمعز" الشكر للقائمين على أمر الحج في المملكة العربية السعودية: "سهروا وتعبوا ونظموا الحج، وعليهم عبء كبير".

وأضاف "عبدالمعز"، خلال تقديمه لبرنامجه "لعلهم يفقهون"، والمذاع على فضائية "DMC"، أن خدمة الحجاج هو شرف كبير لأي شخص في المملكة العربية السعودية وغيرها، سائلًا الله عز وجل أن تقام شعائر الحج لهذا العام على أفضل وأحسن ما يكون، وأن يسلم جميع الحجاج وألا يصيبهم أية مكروه أو سوء.

وأكد أن شعائر الحج ستقام هذا العام في المملكة للمقيمين في المملكة العربية السعودية سواء من المواطنين أو الجنسيات الأخرى المتواجده على الأراضي المقدسة: "حج داخلي، واللي هيطلع على عرفات يدعيلنا كلنا، والمهم أن الشعيرة تقام".