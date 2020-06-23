فض سوق قرية بني أحمد الغربية في المنيا

فضت اليوم الوحدة المحلية لقرية بني أحمد الغربية سوق صغيرة، منعا لتجمعات المواطنين، وحفاظا علي سلامتهم وصحتهم ضمن الإجراءات الوقائية والإحتزارية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

كما أجرت الوحدة المحلية صيانة وتعلية وترميم لأغطية غرف الصرف الصحي بشوارع القرية، في ضوء تكليفات العقيد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا لرؤساء القري والأحياء بمواصلة أعمال النظافة والتجميل ورفع التراكمات.

قال هشام الضوي رئيس قرية بني أحمد الغربية، إن الوحدة المحلية رفعت اليوم تجمعات وتراكمات قمامه من مناطق ترعة كوم الزهير بحري وقلبى، وتم تغيير شنابر وتعلية الغرف الصرف الصحى بطريق ترعة كوم الزهير لتمهيده للرصف.

وقد شدد رئيس المدينة علي أهمية المتابعة المستمرة بجميع الأقسام لضمان إنجاز التكليفات.