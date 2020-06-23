المنيا تواجه كورونا بتكثيف أعمال الرش والتطهير والنظافة العامة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، من خلال تنفيذ أعمال الرش والتطهير وصيانة أعمدة الإنارة، والاستمرار في أعمال المتابعة المستمرة للحالة العامة بالمراكز والقرى التابعة لها.

وأكد المحافظ، ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة وخاصة خلال الفترة الراهنة للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز العدوة، أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة خلال ساعات حظر تنقل المواطنين بقرية الشيخ مسعود، إضافة لإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بقرية صفاني.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، من فض أحد الأسواق الأسبوعية، وتنفيذ أعمال النظافة العامة بقرية شارونة، وكذلك رش وتطهير منازل والعمارات السكنية بالمركز.

وتواصل الوحدة المحلية لمدينة المنيا، تنفيذ أعمال الدهانات والتجميل بمداخل القري وبطريق مصر أسوان الزراعي، وتنفيذ أعمال النظافة بقرية الشيخ محمد، إضافة لأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بقريتي نزلة حسين والشرفا.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال تسوية وتمهيد للطرق الرئيسية بالمركز، ورفع تراكمات القمامة واعمال النظافة بحي جنوب المركز، إضافة لرش وتطهير المنشآت والمباني بقرية بني خالد.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز مطاي، أعمال النظافة بحي غرب المركز، حيث رُفعت تراكمات القمامة من نقاط التجميع باستخدام معدات الوحدة المحلية.