معاينة مواقع مقترحة لإنشاء محطتي صرف بقريتي الأمل والكمال بالمنيا

أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم، معاينه للمواقع المقترحة لإقامة محطات رفع صرف صحي بقريتي الأمل والكمال.

كما واصلت الوحدة المحلية تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والعقيد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بتفيذ حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء بقرية طوخ الخيل.

وقد تم إزالة حالتي تعدي علي أملاك دولة، وحالتى تعدي بالبناء على الأرض الزراعية بصفط الغربية، ومتابعة الاستمرار في تنفيذ المشروعات الخدمية التي تعود بالنفع علي المواطنين.

قال رضا مصطفي رئيس قرية طوخ الخيل، إنه تم إحالة المخالفين للنيابة العسكرية، منوها أن رئيس مركز ومدينة المنيا شدد على استمرار تلك الحملات بشكل يومى لضبط المخالفين، وعودة الإنضباط للشارع لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، ومنع حالات التعدى أو مخالفة قانون البناء ومتابعة أعمال تنفيذ المشروعات.