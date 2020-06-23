رفع 30 طن قمامة من أحياء مدينة المنيا

تابع العقيد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا أعمال النظافة ورفع التجمعات والأتربة بشوارع حي جنوب المنيا.

قال أيمن حسانين رئيس الحي إنة قد تم رفع 30 طنا من تراكمات القمامة بالوردية الصباحية وتم المرور بمعدات الحي لرش وتطهير شارع الجراج والشوارع الجانبية.

أضاف أنه يتم متابعة أعمال النظافة جنبا إلي جنب مع أعمال متابعة رصد وإزالة أي بناء مخالف للقانون بنطاق الحي.

أكد رئيس المركز والمدينة على الاهتمام والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة والاهتمام بالمظهر الحضارى والجمالى لكافة قرى المركز وأحياء المدينة وكذلك تم رفع التراكمات والمخلفات من أماكن تجمعها.