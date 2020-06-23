الجيش اليمني يحبط هجوما لميليشيا الحوثي بـ"قانية" ويكبدها خسائر فادحة

أحبطت قوات الجيش اليمني مسنودة برجال المقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم الثلاثاء، هجومًا شنته مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت"، عن مصدر عسكري قوله، إن أبطال الجيش والمقاومة أحبطوا هجومًا انتحاريًا شنّته المليشيا الحوثية صباح اليوم، في محاولة منها لتحقيق تقدمًا بمنطقة قانية، إلا أن محاولتها باءت بالفشل.

وأضاف أن "الأبطال أصبحوا يطاردون عناصر المليشيات الهاربة من أرض المعركة باتجاه منطقة الوهبية"، مشيرًا إلى أن طيران التحالف استهدف بنحو 10 غارات دقيقة تعزيزات تابعة للمليشيات الحوثية كانت في طريقها إلى الجبهة، وأسفرت عن تدميرها بالكامل، ومؤكدًا أن المليشيا تكبدت خسائر كبيرة في المعدات والأرواح.