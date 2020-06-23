الوزراء: إصابات كورونا اليومية لم تعد معيارا لخطورة الوضع

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه في حال تطلب الأمر العودة عن الإجراءات الحالية وفرض القيود لن تتردد الحكومة في ذلك، شارحا أن عدد الإصابات اليومي لم يعد المعيار المطلق لخطورة الوضع، ولكن ما تخشاه الدولة هو أعداد الوفيات ونسبة الإصابات الحرجة وسط الإصابات الجديدة، وعدد الوفيات مرتفع الآن بشكل مطلق ولكن بشكل نسبي هو عدد معقول، ونتمنى عدم وجود وفيات، إضافة لعمل حساب للحالات الحرجة ونسبتها بالنسبة للإصابات المطلقة، وهي الآن أصبحت مطمئة جدا.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الأنشطة الترفيهية داخل الفنادق من حفلات وتجمعات وغيرها ما زالت معلقة، وقاعات الأفراح ودور المناسبات التي تقام بها العزاءات والأفراح وكتب الكتاب وغيره جميعها مغلق لفترة مقبلة.

وشرح سعد أن اجتماع لجنة الأزمة تطرق لامتحانات الثانوية العامة والتي شهدها رئيس الوزراء في اليوم الأول، مشددا على أن التجربة تمت بشكل متميز وكانت ناجحة وأشاد بها رئيس الوزراء، وبالطبع كان هناك أوجه للقصور وسيتم معالجتها.

وناشد سعد أولياء الأمور بعد التجمع أمام اللجان لأن هذا المظهر يضرب كل الإجراءات الاحترازية التي تم إنفاق الملايين عليها، ولذلك على أولياء الأمور عدم التجمع أمام اللجان لا قبل الامتحان ولا بعده، لأن ذلك سيساهم في نشر فيروس كورونا.