تشكيل لجنة لحصر المحالات التجارية الغير مرخصة بأبوقرقاص بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص في المنيا، عن تشكيل لجنة حصر مستمرة لتراخيص المحلات، وعدم فتح أى محال تجارية إلا بعد الترخيص والتصدى للمحال المخالفة وغير المرخصة التى تعمل خارج رقابة الدولة ولا تدفع ضرائب ورسوم مثل أى نشاط تجارى يعمل بترخيص قانونى وأوراق رسمية للتصدى للاقتصاد الموازى غير الرسمي.

كان الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص قد تفقد السوق الغربى الجديد للمدينة بشارع مكة غرب والذى يجرى الإنتهاء من تجهيزه لنقل باعة الخضروات والفاكهة والأسماك من السوق القديم بشارع طلعت حرب.

تابع رئيس المركز نقل الباعة الذين تم حصرهم فى المرحلة الأولى للسوق الجديد وذلك فى إطار خطة الوحدة المحلية للقضاء على الأسواق العشوائية وإخلاء الشوارع من الباعة الجائلين والإشغالات.

ومن المقرر توسعة السوق من الناحية القبلية في المرحلة الثانية بعد انتهاء موسم البنجر.

رافق رئيس المركز العميد محمد عبدالله مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، والنقيب إسلام زين معاون مباحث المركز، ويسرى ابوبكر سكرتير الوحدة المحلية، وقوة أمنية من مركز شرطة أبوقرقاص.

أكد رئيس المركز أنه يجرى العمل حاليا لسرعة الإنتهاء من بعض الأعمال بنقل الباعة والذين تم حصرهم عن طريق لجنة تم تشكيلها وسيتم أيضا دراسة أماكن أخرى خارج الحيز العمرانى لإنشاء سوق نموذجى وحضارى جديد.

وأضاف أنه تم إزالة كافة الإشغالات بشارع مكة غرب لاستكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بها مع رفع تراكمات القمامة والمخلفات.

أوضح رئيس المركز أنه سيتم تخصيص أماكن للخدمات بالسوق الجديد لخدمة الباعة الذين سيتم نقلهم مع توفير مكتب لمتابعة العمل بالسوق ومنع أى مخالفات تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص وبالتنسيق مع مركز الشرطة.

كلف رئيس المركز بعمل لجنة لحصر المحالات التجارية بشارع طلعت حرب للتأكد من التراخيص، وفتح وتشغيل ٤١ محل مرخص فقط من إجمالي ١٧٣محل.

شدد رئيس المركز علي المتابعة المستمرة لإزالة كافة الإشغالات، والبدء فى حملات مكبرة لشرطة المرافق و المرور لرفع كافة الإشغالات خاصة السيارات المتهالكة والقديمة فى تلك المنطقة وتحقيق السيولة المرورية، مع تحسين مستوى كل الخدمات التى تقدم للمواطنين ومستوى النظافة ورفع القمامة من الشوارع أولًا بأول.