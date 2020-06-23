"الوزراء": تكدس أهالي طلاب الثانوية يضرب ملايين أنفقتها الدولة في مقتل

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء شدد على منع التجمعات لأهالي طلاب الثانوية العامة أمام اللجان لأن هذا المظهر سيضرب كل الإجراءات التي أنفقت عليها الدولة ملايين في مقتل، ولذلك التجمع ممنوع قبل الامتحان أو بعده.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن هناك آلاف من جرعات الدواء التي تم توزيعها على الحالات المصابة أو المخالطين، ووزارة الصحة كانت مجهزة 8 ملايين جرعة، مشيرا لنقص بعض الأدوية نتيجة التزاحم على شرائها، وماتنتجه مصر حاليا كانت تكفي لمدة 4 شهور في الظروف الطبيعية واليوم يكفي لأسبوع فقط نتيجة تخزين الدواء ومع ذلك تستمر الدولة في ضخ الكميات وسستشهد الأزمة انفراجة كبيرة وسيتم توفير الأدوية التي بها نواقص.

وتابع سعد عدد الحالات المفترض إصابتها في أي دولة بفيروس كورونا يزيد عن العدد المسجل حاليا وهذا لا ينطبق على مصر فقط ولكن ينطبق على أي دولة في العالم لأن الوصول للرقم الدقيق يتطلب عمل مسح كامل للمواطنين في ذات التوقيت، وهو الشيء غير الممكن، ولذلك هناك هامش بين العدد الفعلي والعدد المسجل لأن العدد المسجل هو للمصابين ممن قاموا بعمل التحاليل وتم تسجيلهم.