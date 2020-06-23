دبلوماسي: اجتماع الجامعة العربية مؤشر لاتخاذ موقف ضد العربدة التركية

قال السفير محمد عبدالحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن اجتماع الجامعة العربية، اليوم، أعطى أملًا لاتخاذ الجامعة لمواقف تصب في صالح الأمن القومي العربي.

وأضاف "عبدالحكم" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن"، والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد مرارًا بأن الأمن القومي الليبي جزء من الأمن القومي المصري، وكذا الأمن المائي لمصر والسوادن هو جزء من الأمن القومي العربي، موضحًا أن القرار الذي اتخذه اجتماع وزراء الخارجية العرب أعطى الأمل لاتخاذ موقف قوي من قبل الجامعة تجاه التدخلات الأجنبية والعربدة التركية في الشأن الليبي.

وأكد أن التصريحات الصادرة من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشارت بوضوح للعبة التي تمارسها تركيا في الشرق الأوسط، خاصة في ظل استمرار البلطجة التركية من خلال نقل الإرهابيين والمرتزقة إلى ليبيا، وكذلك انتهاك قرار مجلس الأمن الخاص بتوريد السلاح إلى ليبيا وزعزعه الأمن والاستقرار في ليبيا وسوريا والصومال.

وأشار إلى أنه كان من المفترض في اجتماع اليوم الإشارة بشكل مباشر وصراحة إلى التدخلات التركية التي أدت لزعزعه أمن واستقرار الشعب الليبي.