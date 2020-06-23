بدء اجتماع الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بشأن ليبيا

انطلق بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماع مجلس الجامعة على المستوى وزراء الخارجية، لبحث القضية الليبية، بناء على طلب من مصر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ويأتي قرار عقد الاجتماع بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أنّ أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت له شرعية دولية، موجها الجيش بالاستعداد لأي عمل عسكري داخل البلاد أو خارجها.

وشدد السيسي في خطاب، السبت، على أنّ أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعياً في إطار حق الدفاع عن النفس، معربا عن جاهزية مصر لتدريب القبائل الليبية لحماية نفسها من الميليشيات والمتطرفين.

وكانت مصر طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك من أجل بحث تطورات الأوضاع ليبيا.

وكان السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، أكد الجمعة الماضي أنّ الأمانة العامة تلقت طلبا من وفد مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس.

كان من المقرر أن ينطلق اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس الاثنين، إلا أنّ الأمانة العامة للجامعة العربية أجلت انعقاد الاجتماع لليوم الثلاثاء.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: نتمسك بالحفاظ على سيادة واستقلال دولة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.