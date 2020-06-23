مبعوث الجامعة العربية بالأمم المتحدة: نخشى تحول ليبيا مسرحا للصراعات

أشاد السفير ماجد عبدالفتاح، مبعوث الجامعة العربية في الأمم المتحدة، بسعي مصر ومطالبتها للجامعة العربية، بعقد اجتماع للنظر في الملف الليبي، الذي سيجرى اليوم الثلاثاء، موضحًا أن انعقاد اجتماع في الجامعة العربية، للنظر في هذا الملف، مسألة طال انتظارها منذ فترة طويلة، ونشكر جمهورية مصر العربية، على مبادرتها على طلب عقد هذا الاجتماع.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال حواره عبر "سكايب" في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "cbc"، أن هذا الاجتماع سينعقد في ظروف دقيقة جدًا، فيتزايد فيها التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، كما تزايدت التدخلات في الشأن السوري، وهذا الأمر يستلزم من العالم العربي، اتخاذ موقف موحد، وهذا ما نادى به أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي تحدث عن التنمر الذي يتعرض لها العالم العربي، من بعض الأطراف الإقليمية وغير الإقليمية.

وأوضح أن الاجتماع اليوم، مهم للغاية بسبب التدخلات المتزايدة في الملف الليبي، وضعف الجهود السياسية للتوصل إلى حل سياسي، فأزمة ليبيا لن يتم تسويتها عسكريا، ولكن كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك خطوط حمراء في هذا الملف، وهناك مصالح لدول عديدة سواء في الشرق والغرب، ولابد أن يتفق العالم العربي على منهج واحد للتعامل مع الأزمة حتى لا تتطور إلى ما لا يحمد عقباه ، وحتى لا تصبح ليبيا مسرح للصراعات سواء كانت قوى كبرى أو دول اقليمية تسعى لمصالح محددة.