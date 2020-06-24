فيديو.. أحمد موسى: ممثل قطر في الجامعة العربية مش فاهم حاجة في الدنيا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إحدى فقرات بيان الجامعة العربية خاصة بمبادرة إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، وبعض الدول تحفظت على بند مبادرة إعلان القاهرة ومنها قطر وتونس.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أنه تم تشكيل لجنة في الجامعة العربية لصياغة بيان بشأن ليبيا ضم مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، لافتا إلى أن قرار الجامعة العربية اليوم يتم تطبيقه وسارٍ بالفعل.

وأكد الإعلامي أحمد موسى "ممثل قطر في الجامعة العربية مش فاهم حاجة في الدنيا، ولا يعلم شيئا عن الدبلوماسية، وقال إن قطر ضد التدخلات وأنها مع حكومة السراج، في حين أن قطر دافعت عن السراج والمليشيات الإرهابية في ليبيا، ومندوب قطر في الجامعة العربية تحفظ على بند التأكيد على ضرورة منع التدخلات الأجنبية في ليبيا".

وشدد موسى: "قطر لا تعرف معنى سيادة الدول، سيادة الدول تعنى عدم تواجد عسكري أجنبي على أرضك، وقطر بها قاعدة امريكة وتتحدث عن السيادة".

ولفت موسى: "أردوغان يأمر مندوب قطر في الجامعة العربية للتحفظ على قرار الجامعة العربية بشأن الأزمة الليبية".